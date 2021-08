Horóscopo de setembro de 2021: Previsões para o mês de todos os signos do zodíaco

Entramos no nono mês de 2021 e muitas surpresas podem movimentar a vida de todos os signos do zodíaco.

Confira o horóscopo de setembro:

Áries

Setembro será um mês de renascimento em matéria de trabalho e você terá a oportunidade de aumentar ainda mais seus lucros. O amor não se compra, por isso nenhum relacionamento deve basear-se em questões financeiras.

Procure alguém que compartilhe sentimentos e valores com você; esta pessoa pode ser dos signos de Aquário, Virgem e Capricórnio. Hora de cuidar da saúde e fazer exames.

Não seja mais tão controlador com outras pessoas e tente mediar seus impulsos. Seja mais paciente e tolerante. Seus números da sorte são 7 e 13. Use o branco para que as boas energias se multipliquem. Você viajará e pode ser a trabalho.

Touro

Neste mês você vai assumir o controle da sua vida e começar a panejar ou realizar os projetos para o seu futuro. É muito importante se cercar de pessoas que estarão com você nos bons e maus momentos, seja mais seletivo para se livrar de quem que só têm interesse financeiro.

Previna as dores nas costas e no pescoço e não se esforce tanto com exercícios. Vai ser um mês cheio de surpresas agradáveis, pois uma relação mais compatível tende a nascer; esta conexão pode ser com o signo de Gêmeos, Libra ou Sagitário.

Você vai visitar seus pais ou sua família com mais frequência. É importante que este mês você preencha sua mente com pensamentos puros e positivos e deixe de lado tudo que pode machucar. Você terá sorte no meio do mês com os números 11 e 34.

Gêmeos

Neste mês de setembro, uma mudança muito produtiva para sua vida chegará. Algo que você deseja muito será manifestado. Seu número da sorte é 9, então tente usá-lo com mais frequência para que a abundância aumente.

Tente se avaliar em seus impulsos e não se aborreça com nada; pense antes de falar e agir. No amor, você pode ficar facilmente entediado com seu parceiro ou sair em busca de conexões mais emocionantes.

Você terá muita compatibilidade com Áries, Libra e Aquário no romance. Use um pouco de prata durante todo o mês para afastar todas as energias negativas. Você é o pilar da família e resolve problemas, mas lembre-se de que não deve assumir as lutas dos outros e esquecer de cuidar de você.

Câncer

Setembro será um mês cheio de transformações radicais para o seu signo. Você está em uma fase de crescimento e haverá progresso em sua vida. Cuide também da saúde para ver ótimos resultados.

Cuidado com as energias ruins e com a fofoca porque seu signo é vítima de inveja. O verde ajudará a cortar toda a inveja. Você deve controlar seus impulsos de ciúme sem motivo, pois isso é destrutivo.

Cuidado com os problemas do sistema nervoso e dos hormônios. Você terá sorte com os números 8 e 21. Um amor do passado irá procurar por você. Os solteiros podem ter dois amores quase ao mesmo tempo. Seu signo é muito compatível com Áries, Virgem e Libra.

Leão

Setembro será um mês de reconciliação consigo mesmo e de crescimento em todos os sentidos, ainda mais profissionalmente. O cansaço e o estresse podem afetar a saúde.

Carregue algo de prata para cortar todas as energias negativas que o cercam. No amor você terá algumas dúvidas; tente conversar sobre isso com seu parceiro antes de tomar qualquer decisão drástica.

Você paga dívidas do passado. Seus números da sorte são 4 e 39. Aqueles que são solteiros podem conhecer alguém especial de Áries, Gêmeos ou Sagitário que será muito compatível.

Evite fazer cirurgias que não são realmente necessárias este mês. Você é forte e pode planejar muito bem um negócio.

Virgem

Você tomará decisões radicais neste mês e terá a oportunidade recomeçar, deixando para trás o que já machucou. Seus números da sorte são 9 e 20.

As boas energias o ajudam a progredir financeiramente. Você resolve problemas jurídicos que o preocupavam muito. Não preste muita atenção nos comentários alheios e lembre-se que seu destaque pode incomodar mesmo.

Tome cuidado com vícios como álcool e evite hábitos destrutivos. O uso de perfume ajudará a atrair abundância. Um amor que pode ser do signo de Áries ou Peixes voltará na sua vida, principalmente no meio do mês.

Libra

Você tomará decisões em setembro para progredir em sua vida e isso será muito importante. Evite deixar que a indecisão motive a insegurança e procure crescer. Uma compra pode ser feita.

Procure não falar de seus planos para não atrair a inveja de outras pessoas atrapalhando. O vermelho pode ajudar a afastar as energias negativas, principalmente se uma fita desta cor for amarada com três nós no tornozelo.

Você pode discutir com seu parceiro e por comportamentos possessivos; tente relaxar e aproveitar sua vida amorosa. Mudanças acontecem em seu trabalho e você se destaca.

Os solteiros podem iniciar uma relação intensa com o signo de Aquário, Touro ou Sagitário. Você terá sorte com os números 02 e 90.

Escorpião

Sucessos e realizações pessoais chegarão em setembro. Hora de se reinventar e se dedicar a saúde para se sentir melhor. Cuide da sua alimentação e faça exercícios.

Cuidado com o mau-olhado das pessoas que trabalham com você, pois seu profissionalismo e carisma atinge os outros. Use branco e se apegue ao seu anjo da guarda para pedir proteção.

Casais podem dar um passo importante no compromisso. Procure se dedicar mais aos estudos e não deixe suas tarefas para o último momento. Controle gastos excessivos.

Boas energias estarão ao seu lado para começar um negócio ou fechar contratos importantes. Cuide da sua pele e previna-se de doenças sexualmente transmissíveis. Seus números da sorte serão 06 e 17.

Sagitário

Você receberá notícias muito agradáveis ​​em setembro e pode planejar seu próprio negócio. Às vezes você fica indeciso, tente mudar isso em sua vida e estabeleça metas reais. Uma questão legal é resolvida a seu favor.

Atenção com a saúde de uma figura paterna que pode ficar doente. Você recebe dinheiro inesperado. Evite brigar no trabalho ou discutir sobre situações sem importância.

Sua luz própria pode colocar você na mira da inveja de outras pessoas, então é preciso se proteger com a prata. Um amor do passado do signo de Áries ou Leão deseja voltar para a sua vida ou pode surgir e mudar seus sentimentos.

Atenção a intuição que pode ajudar de forma profunda. Um amigo ou alguém do trabalho se apaixona por você, mas este é um amor proibido. Continue seus estudos. Seus números da sorte são 16 e 70.

Capricórnio

Você experimentará altos e baixos durante setembro. Este será um mês de testes de paciência e é preciso não explodir em situações difíceis; expresse o que sente da melhor forma.

Cuidado com pagamentos e finanças; pague tudo em dia. Uma ascensão no trabalho pode chegar e você realizará tudo da melhor maneira. Você recebe dinheiro extra.

Cirurgias terminam bem. Os solteiros podem conhecer alguém dos signos de Áries ou Virgem; eles demonstraram ser o parceiro ideal. Evite emprestar dinheiro.

Seus números da sorte 02 e 26. Se você se sentir triste ou desanimado, procure as pessoas que realmente o amam e se aproxime, demonstrando seus sentimentos com abraços e gestos, assim você poderá se tranquilizar.

Aquário

Você terá dúvidas em sua vida sentimental. É melhor deixar um amor que não era para você e começar de novo a abrir novas portas. Serão dias de boa sorte e de definir o que realmente será positivo para o seu futuro.

A prata pode ajudar a atrair abundância em sua vida. Você recebe um convite para um novo projeto. Cuidado com o seu humor e evite tratar mal quem o ama; pense antes de falar. Tenha cuidado com infecções de pele ou doenças sexualmente transmissíveis.

Você resolve problemas jurídicos a seu favor. A sorte chega com os números 09 e 88. Cuidado com a inveja, principalmente no seu trabalho. Um mudança na aparência será feita de forma positiva.

Peixes

Momento em que oportunidades surgem e é ideal reservar um tempo para si mesmo em todos os sentidos. Evite assumir os problemas dos outros e isso perder energia.

O branco nas roupas pode ajudar a renovar as vibrações. Algo será mandado para o conserto. Comece a cuidar melhor da saúde e inicie uma rotina de exercícios. Os estudos também o ajudam a abrir portas.

Seus conhecimentos serão expandidos este mês. Não faça promessas que não serão cumpridas. Seu relacionamento irá amadurecer e será mais estável. A sorte aumenta nas sextas-feiras e seus números são 08 e 33.

No seu trabalho, podem ter mudanças de liderança ou alterações do seu cargo. Situações externas irão influenciar transformações.