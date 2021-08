As celebrações do 4º aniversário do Free Fire saíram do mundo digital e apareceram no mundo real em cinco cidades com projeções exclusivas.

Acontecendo em prédios e ícones turísticos na Malásia, Vietnã, México, Rússia e Cazaquistão, os shows contaram com uma série de exibições comemorativas do universo Free Fire.

Como detalhado pela Garena, por meio de comunicado, tiveram como ponto central a música ‘Reunion’, dos DJs Dimitri Vegas & Like Mike, Alok e KSHMR, criada especialmente para o aniversário.



Celebração de aniversário do Free Fire entra para o Livro Guinness dos Recordes



No entanto, foi a projeção feita em Las Vegas, na parte lateral do icônico Tropicana Las Vegas Resort, que entrou para o Guinness Book of World Records.

O momento entrou como a maior projeção de um jogo já registrada. Assista a projeção completa abaixo:

Texto com informações da Garena

CONFIRA AINDA: