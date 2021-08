5 penteados rapidinhos para cabelos lisos longos que você vai amar; com tutorial

Quer otimizar o seu tempo e ao mesmo instante inovar com seus fios de maneira prática? Então, queremos te convidar a separar os próximos 7 minutos para conferir algumas dicas rapidinhas de penteados. Topa?

Se você quer dar uma mudada no visual, mas não sabe por onde começar e sua rotina não permite fazer coisas elaboradas com seu cabelo veja a seguir 5 dicas de penteados fáceis de fazer que são compartilhadas no canal do YouTube Apenas Isabella.

Vai reproduzir os penteados enquanto conferir o vídeo?

Em caso positivo, lembre-se que para isso é preciso que conte com alguns itens que vão te dar uma grande mão na execução e finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo;

Elástico de silicone;

Presilha (opcional).

Preparada para mais dicas práticas de como inovar com seu cabelo? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

E então, que tal mais algumas dicas de penteados?