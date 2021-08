Os signos que não desistem de relacionamentos complicados

Nem tudo deve ser relevado no amor, principalmente aquilo que machuca e faz a conexão se tornar tóxica. No entanto, alguns signos do zodíaco possuem mais dificuldade de desapegar mesmo quando estão conexões que se tornaram destrutivas.

Confira quais são:

Touro

O taurino tenta sempre manter seus sentimentos e assuntos do coração sob controle, buscando a estabilidade e usando sua força para superar obstáculos. Este signo valoriza o apoio e quem cumpre as promessas, por isso pode ter dificuldade de se afastar mesmo quando as coisas ficam complicadas, pois vai até as últimas circunstancias. Ele não gosta de enfrentar mudanças radicais e finalizações. Tudo para ele é muito significativo se ainda existe qualquer tipo de lealdade.

Câncer

O canceriano pode ter barreiras, mas quando as pessoas entram em sua vida ele lutará até o fim para que elas permaneçam. Este signo não desanima, mesmo quando é aconselhado a deixar para trás algo que já se tornou um fardo. Seu lado protetor muitas vezes o impede de desapegar e não tentar mais uma vez fazer tudo dar certo. Cortar vínculos sempre será dolorosos e sua vida passará por transformações enormes diante desta situação. É preciso ter coragem!

Confira mais:

Escorpião

O escorpiano lida com a intensidade constantemente e isso tende a prepará-lo para ficar firme mesmo diante de grandes tensões. Ele “aguenta” firme muitos problemas no relacionamento e pode entrar em dinâmicas tóxicas que naturalizam comportamentos nada saudáveis. Muitas pessoas deste signo acham que o amor é um campo de batalha no qual vale tudo, pois tem dificuldades de desapegar.

Peixes

O pisciano pode se aprofundar de forma muito significativa em seus relacionamentos e criar vínculos extremamente fortes em sua vida. Nem sempre ele sabe como lidar com os problemas e tende a se distanciar emocionalmente, mas não consegue cortar os laços com quem está seu coração. Esta situação facilmente se torna dolorosa para as duas partes e se desgastará até que nada sobre.