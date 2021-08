Em sua busca por sinais de vida microbiana ancestral em Marte, o rover Perseverance da Agência Espacial Americana (NASA) está mais uma vez se preparando para coletar a primeira de muitas amostras de núcleo de rocha que poderiam eventualmente ser trazidas para a Terra para um estudo mais aprofundado.

Como revelado, por meio de comunicado, uma ferramenta no braço robótico do rover de 2 metros de comprimento irá causar abrasão na superfície de uma rocha apelidada de “Rochette”.

Com isso, permitindo que os cientistas olhem para dentro e determinem se desejam capturar uma amostra com o broca de testemunhagem do rover.

Um pouco mais espessa do que um lápis, a amostra seria selada em um dos 42 tubos de titânio restantes a bordo do rover.

Como detalhado pela NASA, caso a equipe decida recolher um núcleo desta rocha, o processo de amostragem será iniciado na próxima semana.

A missão tentou capturar seu primeiro registro do chão da cratera em 6 de agosto de uma rocha que acabou se revelando muito quebradiça. Com isso, quebrando-se em pó e fragmentos de material muito pequenos para serem retidos no tubo de amostra antes de ser selado e armazenado dentro do rover .

Perseverance desde então caminhou 1.493 pés (455 metros) para um cume apelidado de “Citadelle” – francês para “castelo”, uma referência a como este local escarpado tem vista para o chão da cratera de Jezero.

Sonda da NASA planeja próxima tentativa para recolher amostra e ‘desvendar’ mistérios ocultos de Marte

A crista é coberta por uma camada de rocha que parece resistir à erosão do vento, um sinal de que é mais provável que se sustente durante a perfuração.

Como detalhado pela NASA, a equipe adicionou uma etapa ao processo de amostragem para esta próxima tentativa.

Depois de usar seu sistema de câmera Mastcam-Z para espiar dentro do tubo de amostra , o rover irá pausar a sequência de amostragem para que a equipe possa revisar a imagem para garantir que um núcleo de rocha seja presente. Assim que uma amostra for confirmada, eles comandarão a Perseverança para selar o tubo.

Embora a rocha pulverizada tenha escapado à captura no esforço inicial de aquisição de amostra, o primeiro tubo de amostra ainda contém uma amostra da atmosfera marciana, que a missão originalmente planejou adquirir em um momento posterior.

Como detalhado pela NASA, enquanto estiver no topo do Citadelle, o Perseverance usará seu radar de subsuperfície, chamado RIMFAX – abreviação de Radar Imager for Mars ‘Subsurface Experiment – para observar as camadas de rocha abaixo dele.

O topo do cume também fornecerá um grande ponto de vista para Mastcam-Z para procurar outros alvos de rocha em potencial na área.

NASA/JPL-Caltech

Mais sobre a missão

Ainda de acordo com as informações, um dos principais objetivos da missão do Perseverance em Marte é a astrobiologia, incluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral.

O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos.

E serão realizadas novas missões subsequentes da NASA, em cooperação com a ESA (Agência Espacial Européia). Elas enviariam espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada. Confira:

NASA/JPL-Caltech

Texto com informações da NASA

