9 penteados maravilhosos para fazer em casa se você tem o cabelo cacheado ou crespo curtinho

Quer dar uma inovada no visual, e em especial no seu cabelo, mas não sabe por onde começar e não quer fazer nada que seja muito complexo ou que precise cortar ou pintar? Então, se prepare para conferir as dicas de penteados do dia que vão te dar uma grande mão com este tema.

Com um tutorial mostrando o passo a passo, a youtuber Ingrid Pereira te ensinará 9 alternativas fáceis de fazer sozinha em casa se você tem o cabelo cacheado ou crespo curtinho. Quer saber como?

Mas antes, não esqueça dos acessórios de seus penteados!

É isso aí! Lembre-se que para reproduzir as dicas, caso queira enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que auxiliarão no processo e na finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Grampo;

Lenço;

Presilha (opcional);

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, veja abaixo o tutorial disponível no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

