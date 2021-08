Quer uma receita econômica? Suco natural detox para desinchar com poucos ingredientes

Você é do time que acredita que para fazer uma receita de suco natural detox para desinchar é necessário contar com ingredientes super caros? E se disséssemos que é possível investir em uma bebida com recomendações de itens fáceis de encontrar e econômicos?

Caso tenha se interessado, te convidamos a conferir uma sugestão compartilhada pelo portal Tudo Receitas. Vamos lá?

Vale lembrar que…

A receita pode trazer diversos benefícios para a sua saúde, porém não tem o objetivo de fornecer diagnósticos e nem substituir o acompanhamento médico regular, ok? Assim sendo, lembre-se sempre de consultar um especialista.

Receita de suco natural detox para desinchar

Ingredientes:

½ cenoura (em rodelas);

1 folha de couve (sem talo);

1 pedaço (pequeno) de gengibre;

½ pepino (em pedaços, mantendo um pouco da casca);

Água de coco ou chá verde frio;

2 maçãs pequenas ou 1 maçã média (sem caroços).

Estas recomendações também podem te interessar:

Como preparar o seu suco natural detox?

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador entre 2 e 3 minutos;

Caso queira, adicione gelo;

Além disso, é opcional coar o conteúdo, porém é recomendado o consumo sem coar;

Por fim, consuma imediatamente.

Importante: Caso sinta o líquido muito espesso, adicione mais água.

E então, que tal conferir mais algumas dicas?