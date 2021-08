Os signos que devem ficar de olho nas outras pessoas

Nesta quinta-feira (26), o Mercúrio faz trígono com Plutão em Capricórnio e pode trazer revelações importantes para alguns signos.

Confira aqueles que devem ficar de olho nas outras pessoas, pois podem descobrir informações valiosas:

Escorpião

Momento em o grupo de pessoas ao seu redor podem trazer revelações importantes, principalmente aqueles que são mais próximos. Não tenha medo de pedir ajuda para superar problemas ou encontrar soluções que facilitarão a sua vida de alguma forma. É hora de compartilhar e trabalhar em equipe. Lembre-se que em caso de dúvidas sobre investimentos, compras e finanças em geral, é melhor pensar muito bem para não tomar más decisões.

Confira mais:

Sagitário

Sua mente terá boas ideias e conseguirá se conectar melhor com aqueles que estão ao seu redor; portanto, é hora de observar e encontrar respostas. Invista na sua confiança e poder de ultrapassar obstáculos com otimismo em busca da felicidade ou reconhecimento. A inspiração nasce e aumenta ainda mais com constatações do mundo interior. Comece a realizar.

Peixes

Hora de observar quem está unido a você pelas boas intenções e descobrir no outro formas de fortalecer vínculos, especialmente na amizade e vida amorosa. Não se deixe iludir e busque a clareza nos seus relacionamentos, pois é necessário que objetivos em comum sejam levados em conta; isso trará crescimento. A chance de que revelações venham à luz é grande!