A Semana do Gamer PlayStation já começou, como recentemente detalhado pela Sony, por meio de comunicado.

O dia do gamer foi estendido, comemorado em 29 de agosto, para uma semana inteira, de 23 a 29 de agosto.

Tudo isso com ótimas ofertas em uma seleção de jogos de PlayStation 4 e PS 5 e uma série de atividades de engajamento com a comunidade de jogadores nas redes sociais.

PlayStation inicia por tempo limitado ‘Semana do Gamer’ com desconto em jogos

Os descontos em jogos como The Last of Us Part II, A Coleção Nioh, Sackboy: Uma Grande Aventura e Demon’s Souls, e mais, vão até 29 de agosto em varejistas participantes para pagamento à vista.

Ainda de acordo com as informações, a empresa também está comemorando com uma série de atividades de engajamento em nossas redes sociais. Confira:

