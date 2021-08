As grandes histórias de amor fazem sucesso em livros, filmes e músicas, mas nem todo mundo consegue compartilhar as que foram protagonizadas e marcaram suas próprias vidas.

Confira os signos que guardam grandes histórias de amor apenas para eles:

Câncer

O canceriano confia muito nas pessoas que tem por perto e abre seus sentimentos com elas, mas isso pode mudar quando se trata de histórias de amor que causam algum tipo de reserva, indecisão ou até timidez neste signo. Por vezes, amores platônicos ou que nunca chegaram a ser o que eles queriam, são levados na memória. Este signo não gosta de tocar em sentimentos ou emoções que deixem transparecer sua sensibilidade nem sempre compreendida.

Leão

O leonino pode ser muito passional e revela diversos acontecimentos da sua vida, afinal, faz parte do seu show. No entanto, as histórias de amor que foram marcantes, mas não tiveram um final feliz, tendem a permanecer apenas no seu coração e mente. Este signo se renova a cada ciclo encerrado e não permitirá que uma conexão que terminou o defina. Quando tem muita culpa ou não terminou as coisas definitivamente, também prefere deixar isso guardado.

Escorpião

O escorpiano pode ter grandes mudanças em sua vida para viver uma história de amor e isso o levará a passar por conexões que o marcam profundamente. Por mais que não guarde apenas o que ficou de bom e se sinta magoado com algumas situações, ele não esquece tudo o que o sentimento o levou a fazer. Detalhes farão parte dos seus segredos, porque ele não pensa em revelar suas vulnerabilidades facilmente.

Aquário

Quando o aquariano aposta em um amor irá vivê-lo de verdade, com tudo o que existe de positivo e negativo nesta experiência. No entanto, ele não tende a se abrir facilmente sobre assuntos sentimentais e histórias que possam revelar uma personalidade que ele deixou no passado. Este signo viverá para sempre com essa experiência e refletirá profundamente sobre ela, mas isso não significa que ele compartilhará tudo o que aconteceu realmente.

Peixes

Muitas grandes histórias de amor também envolvem rompimentos dolorosos e longos períodos de superação. É bem provável que o pisciano guarde uma dessas histórias no seu coração e se lembre de todos os detalhes dela, até os mais difíceis. Ele tem muito espaço dentro dele para guardar o que viveu e sonhar algumas vezes com isso. Como é apagado e idealizador, terá medo de que novos romances achem que ele ainda não superou esta conexão.