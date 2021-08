Esta é a nova espaçonave da NASA que será lançada para estudar ‘mistérios’ do Planeta Vermelho

Uma nova espaçonave da Agência Espacial Americana (NASA) será lançada para estudar ‘mistérios’ do Planeta Vermelho em breve.

Como revelado pela agência, por meio de comunicado, exploradores da missão ESCAPADE realizaram recentemente uma revisão, movendo a missão para sua próxima fase com uma nova data de preparação de lançamento em outubro de 2024.

A revisão, Ponto de Decisão Chave C, avaliou o desenho preliminar da missão e o plano do projeto para atingir o lançamento na data de preparação para o lançamento.

Com a revisão bem-sucedida, ESCAPADE agora passa para a fase C, que inclui o projeto final da missão e construção dos instrumentos.

Como detalhado pela NASA, ESCAPADE consiste em duas espaçonaves interplanetárias idênticas de fótons desenvolvidas pelo Rocket Lab. Ambas as espaçonaves têm aproximadamente o tamanho de um minigeladeira e não pesam mais do que cerca de 250 libras (120 kg), excluindo o combustível.

Nova espaçonave da NASA que será lançada em breve

Prevista para ser lançada em janeiro de 2024, a espaçonave gêmea ESCAPADE passará 11 meses no espaço interplanetário antes de entrar em uma órbita altamente elíptica ao redor de Marte.

Passarão seis meses descendo gradualmente para a mesma órbita científica nominal, como pérolas em um cordão, passando dentro de 100 milhas (160 quilômetros) da superfície marciana na abordagem mais próxima.

Como detalhado pela NASA, ESCAPADE estudará a área magnetizada do espaço ao redor do planeta.

Com isso, avaliando como a magnetosfera de Marte interage com o vento solar e os processos que conduzem seu escape atmosférico.

Missão ESCAPADE da NASA rumo ao lançamento – Rocket Lab USA/UC Berkeley

Estudará ‘mistérios’ do Planeta Vermelho

Usando instrumentos para medir campos magnéticos, íons e elétrons, a espaçonave ESCAPADE analisará como o campo magnético de Marte guia o fluxo de partículas ao redor do planeta.

Ainda acordo com as informações, será estudado como a energia e o momento são transportados do vento solar através da magnetosfera de Marte.

Além disso, quais processos controlam o fluxo de energia e matéria para dentro e para fora da atmosfera. Confira ilustração da espaçonave ESCAPADE em órbita de Marte:

Rocket Lab USA/UC Berkeley – NASA

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: