4 penteados despojados fáceis de fazer para cabelos cacheados médios e longos; com tutorial

Você é do tipo que ama aprender penteados novos e que sejam super fáceis de fazer? Se a sua resposta para esta pergunta é sim, separe alguns minutinhos do seu dia para conferir algumas sugestões que vão te ajudar bastante.

E aos que estão se questionando, as recomendações desta quarta-feira (25) estão disponíveis em um tutorial do canal da youtuber Rafaela Maria, com 4 dicas super despojadas e que você poderá fazer em poucos minutos e quase sem nenhum acessório. Bora conferir?

Aproveite e confira também:

E já que falamos em acessórios de penteados…

Lembre-se que caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens, dentre eles:

Borrifador

Grampo;

Gel, gelatina ou creme;

Pente;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair.

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Você pode se interessar por estas dicas de penteados: