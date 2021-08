Free Fire: LBFF 6 terá início no próximo dia 28 com premiação total de R$ 745 mil

A nova etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), competição oficial do game que reúne as melhores equipes do país, terá início no próximo sábado (28) com premiação total de R$ 745 mil e novos times na disputa.

Como revelado pela Garena, com 18 times, divididos em três grupos, a LBFF 6 terá transmissões simultâneas no YouTube, BOOYAH e também no Facebook.

Durante as seis primeiras semanas da competição, as rodadas serão duplas, com partidas aos sábados e domingos, às 13h (horário de Brasília).

Já as três últimas rodadas serão triplas, com partidas às segundas-feiras, às 19h (horário de Brasília), além das partidas aos finais de semana.

A final da competição acontecerá no dia 30 de outubro, sem público, em um palco especial e com a presença dos 12 times finalistas, seguindo todos os protocolos de segurança impostos pelas autoridades do estado de São Paulo e pelos órgãos de saúde.

Premiação – Liga Brasileira de Free Fire (LBFF)

A premiação da LBFF 6 será de R$ 745 mil. O campeão levará R$ 105 mil, enquanto os 2º e 3º colocados ganham R$ 85 mil e R$ 75 mil, respectivamente.

Ainda de acordo com as informações, as equipes que ficarem entre 4º e 12º lugar ganham R$ 53.333 cada.

Com informações da Garena

