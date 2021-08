Buscando penteados para cabelos lisos? 6 dicas práticas para inovar no seu dia a dia

Quer inovar com seu cabelo, mas não sabe por onde começar e não quer cortar ou pintar? Então, o que acha de aprender algumas sugestões de penteados que podem ser feitas em poucos minutos?

Se a sua resposta para o questionamento anterior é sim, te convidamos a conferir um tutorial curtinho disponível no canal do YouTube Apenas Isabella, em que você aprenderá 6 formas de inovar com seu cabelo caso tenha os fios lisos em comprimento longo.

#LembreDisso

Antes de compartilharmos o vídeo, queremos reforçar que caso queira treinar os penteados enquanto assiste é importante que conte com alguns acessórios. Visto isso, caso tenha, separe:

Pente;

Elástico de silicone;

Elástico de cabelo;

Grampo (opcional);

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

