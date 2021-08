De 22 de agosto até 22 de setembro de 2021, o Sol estará em Virgem, um dos signos mais organizados e inteligentes do zodíaco. Esta fase pode ser muito positiva para determinados signos e se torna importante para as evoluções em suas vidas.

Confira os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Virgem:

Touro

Hora de se preocupar mais com o que levanta seu ânimo trazendo prazer, felicidade e criatividade para a vida. Isso ajudará a aumentar sua confiança e pode abrir portas importantes também na vida amorosa. Tudo pode fluir naturalmente nos relacionamentos, mas pessoas do passado também podem regressar. É mais fácil agora expressar os sentimentos sem deixar de cuidar de si. Novas iniciativas para a sua saúde também são tomadas com maior facilidade.

Virgem

Este é um momento muito importante, pois um novo ciclo é iniciado. As situações no lar, trabalho e vida amorosa começam a progredir ou novidades deixam tudo mais positivo. Suas metas agora podem ditar o futuro e é preciso planejar bem para seguir em frente da melhor maneira. Lembre-se de não exagerar no perfeccionismo e ter autoestima para saber que é capaz.

Capricórnio

Momento de muita expansão de ideias e vontade de explorar novas coisas. Lembre-se que não tem nada de mal em sair da zona de conforto e descobrir que ainda tempo de aprender, se aventurar e crescer como sempre quis. Viagens podem surgir e você aproveita a fase de renovação das energias. Não tema fazer finalmente o que você sonha e diz.