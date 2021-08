3 penteados estilosos para cabelos cacheados longos que você pode fazer em poucos minutos

Mais uma semana começando e nada melhor do que iniciá-la com pé direito, ou seja, aprendendo penteados novos, não é mesmo? Se você está pensando em mudar, mas não quer cortar ou pintar, prepare seus acessórios, pois as dicas desta segunda-feira (23) vão te ajudar muito.

E aos que estão se questionando, as recomendações de hoje são divulgadas em um tutorial no canal da youtuber Karolina Rodrigues, no qual você aprenderá 3 formas de inovar com seu cabelo de maneira prática e em poucos minutos. Preparado?

Lembre-se de separar seus acessórios!

É isso aí! Caso queira treinar os penteados fazendo o passo a passo enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que te auxiliarão no processo e na finalização de cada sugestão. Assim sendo, caso tenha, separe:

Borrifador;

Pente;

Grampo;

Gel de cabelo;

Elástico de cabelo.

Sem mais delongas, veja abaixo o tutorial disponível no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?