Os signos que tomam as rédeas da sua vida na Lua Azul em Aquário

Uma segunda Lua Azul em Aquário, um dos signos mais visionários e expansivos do zodíaco, ganha os céus em 22 de agosto de 2021. Esta é uma fase importante e que ajudará algumas pessoas a retomar as rédeas das suas vidas.

Confira quais são:

Áries

A energia forte do seu signo é mestre em tomar iniciativas, mas seu lugar no mundo e comunidade ficará ainda mais evidente. Este será um momento de impulso para encontrar a direção do que realmente deseja fazer e se libertar daquilo que não está alinhado com a sua essência. Novas portas e caminhos se abrem para realizações e lideranças.

Confira mais:

Touro

Este é o momento de mudar a forma como você vai atrás dos seus objetivos ou interage com as pessoas que compartilham projetos, trabalhos e assuntos profissionais. Não é fácil realizar uma autoanálise quando a teimosia toma conta, por isso será preciso ter adaptabilidade e disposição para abandonar antigos padrões ou crenças limitantes. Todos os esforços feitos agora valerão a pena.

Gêmeos

A evolução pede que algumas definições comecem a cair por terra e deem lugar a transformação. Ao explorar novas vocações, mundos e interesses é possível descobrir caminhos que o levarão a realização. Colocar a mão na massa de acordo com suas novas perspectivas gerará mudanças que o colocam no protagonismo da sua vida.