O suco natural que você precisa consumir para ter mais energia esta semana

Preparado para mais uma semana? O domingo já já termina e o que resta é garantir todas as energias possíveis para ter uma melhor performance no dia a dia, não é mesmo? E por falar em energia, o que acha de aprender uma dica prática de suco natural que vai te ajudar bastante com este tema em sua rotina?

Caso tenha se interessado, veja a seguir uma receita que é compartilhada pelo portal GZH e que conta com poucos ingredientes. Vamos lá?

Lembre-se sempre que quando falamos de energia, é importante que antes você garanta o tempo essencial para descansar. Além disso, é necessário que mantenha o acompanhamento médico regular, combinado?

Suco natural para ter mais energia

Ingredientes:

200ml de água;

½ melancia;

Pedras de gelo (a gosto);

1 pedaço de gengibre (aproximadamente 1 cm);

Folhas de manjericão (a gosto);

½ melão.

Modo de preparo do suco:

Para começar, acrescente no liquidificador a água, a melancia e o melão e bata até obter um conteúdo homogêneo;

Feito isso, coe e coloque o líquido obtido de volta no liquidificador e então acrescente o manjericão, o gengibre e as pedras de gelo. Bata novamente;

Por fim, consuma imediatamente;

Caso queira, adicione mais pedras de gelo na hora de servir.

