‘Bridgerton’ inspira linha de sapatos de grife de luxo

Malone Souliers é uma grife de luxo e seus sapatos femininos são vendidos com valores a partir de R$ 2.900 reais aproximadamente.

A marca de sapatos italiana Malone Souliers anunciou que está lançando uma nova coleção inspirada na série original da Netflix ‘Bridgerton’. A designer Mary Alice Malone assina os modelos da marca, porém não soube precisar uma data de lançamento para a coleção.

Um post no Instagram da marca deu o que seria um “aperitivo” aos fãs da série e amantes de sapatos. Podemos esperar uma coleção com “jacquards intrincados, cetins cintilantes, plumas dramáticas de penas e enfeites que valem a pena, em estilo para homens e mulheres que reimaginam o sinuoso formas das silhuetas de Malone Souliers”.

“A série ‘Bridgerton’ revisita o passado com uma sensação de revolução e alegria, que é exatamente como eu abordo a fabricação de calçados”, disse Malone em um comunicado à imprensa. “Esta parceria tem sido fascinante do ponto de vista do design, permitindo-nos abraçar a pompa e o esplendor descarado da moda do período regencial britânico. Mas também parece um ajuste natural”, finaliza a designer.

Malone Souliers é uma grife de luxo e seus sapatos femininos considerados lançamentos são vendidos com valores a partir das 400 libras esterlinas, aproximadamente R$ 2.900 reais.

Leia mais sobre moda e estilo: