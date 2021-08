Impactante explosão pode ter originado gigantesco cometa que se desintegrou ‘descontroladamente’ pelo espaço

O gigantesco cometa Atlas pode ter se originado em uma explosão impactante do passado. A informação impressionante foi detalhada pela Agência Espacial Americana (NASA) recentemente.

Como informado, suspeita-se que há cerca de 5.000 anos um cometa varreu 23 milhões de milhas do Sol, mais perto do que o planeta mais interno Mercúrio.

No entanto, esse visitante do espaço sem nome não está registrado em nenhum relato histórico conhecido. Então, como os astrônomos sabem que existiu tal intruso interplanetário?

O cometa ATLAS, detectado pela primeira vez pelo Sistema de Alerta Último de Impacto Terrestre de Asteróide (ATLAS), operado pela Universidade do Havaí, rapidamente encontrou uma morte prematura em meados de 2020, quando se desintegrou em uma cascata de pequenos pedaços de gelo.

Como detalhado pela NASA, em um novo estudo usando observações do telescópio espacial Hubble da NASA, o astrônomo Quanzhi Ye, da Universidade de Maryland em College Park, relata que o ATLAS é uma peça pequena daquele antigo visitante de 5.000 anos atrás.

Tudo porque ATLAS segue a mesma “linha férrea” orbital de um cometa visto em 1844. Isso significa que os dois cometas são provavelmente irmãos de um cometa original que se separou muitos séculos antes. A ligação entre os dois cometas foi observada pela primeira vez pelo astrônomo amador Maik Meyer.

Essas famílias de cometas são comuns. O exemplo visual mais dramático foi em 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 (SL9) foi dividido em pedaços pela atração gravitacional de Júpiter.

Explosão pode ter originado cometa gigante

Como detalhado pela NASA, este “trem de cometas” teve vida curta. Caiu pedaço por pedaço em Júpiter em julho de 1994.

Mas o cometa ATLAS é simplesmente “estranho”, diz Ye, que o observou com o Hubble na época da separação. Ao contrário de seu cometa pai hipotético, ATLAS se desintegrou enquanto estava mais longe do Sol do que a Terra, a uma distância de mais de 100 milhões de milhas.

Isso era muito mais longe do que a distância em que seu pai ultrapassou o sol. “Isso enfatiza sua estranheza”, disse Ye.

“Se ele se separou tão longe do Sol, como ele sobreviveu à última passagem ao redor do Sol há 5.000 anos? Esta é a grande questão”, disse Ye. “É muito incomum porque não esperávamos. Esta é a primeira vez que um membro da família de cometas de longo período foi visto se separando antes de passar para perto do Sol.”

Como detalhado pela NASA, a observação da separação dos fragmentos oferece pistas de como o cometa original foi montado. O senso comum é que os cometas são aglomerações frágeis de poeira e gelo. E, eles podem ser irregulares, como pudim de passas.

NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Se desintegrou pelo espaço

Em um novo artigo no Astronomical Journal, após um ano de análise, Ye e os co-investigadores relatam que um fragmento do ATLAS se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. “Isso nos diz que parte do núcleo era mais forte do que a outra”, disse ele.

Como detalhado pela NASA, uma possibilidade é que serpentinas de material ejetado possam ter girado o cometa tão rápido que as forças centrífugas o rasgaram.

Uma explicação alternativa é que ele tem os chamados gelados supervoláteis que simplesmente explodiram a peça como uma explosão de fogos de artifício aéreos.

“É complicado porque começamos a ver essas hierarquias e a evolução da fragmentação do cometa. O comportamento do cometa ATLAS é interessante, mas difícil de explicar.”

Ainda de acordo com as informações, o irmão sobrevivente do cometa ATLAS não retornará até o século 50. Confira:

NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: