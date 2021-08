The Good Doctor: revelado o possível motivo da saída de personagem querida que pegou fãs de surpresa

Os fãs da série médica The Good Doctor ficaram chocados ​​quando a história da personagem Jessica (atriz Beau Garrett) terminou sem explicação.

Como detalhado pelo site Vader.News, a atriz americana de 38 anos deixou a série antes de ir ao ar na temporada 2.

Embora as razões oficiais para a saída repentina nunca tenham sido divulgadas, ela comentou o tema em uma entrevista para a Fox News.

Na época, Garrett não tinha nada além de coisas boas a dizer sobre seu tempo na série e as pessoas com quem trabalhou durante as filmagens.

“Eu realmente gostei de trabalhar em The Good Doctor. São pessoas maravilhosas. Eu senti que era o momento certo para sair … todos nós temos que seguir em frente com o tempo e espero que o próximo passo na corrida seja tão recompensador”, detalhou,

Sem oferecer uma explicação completa do motivo que ele saiu após a 1ª temporada, a atriz Beau Garrett apareceu novamente, quase como se ele nunca tivesse partido.

Como informado pelo portal, ela apareceu como convidada na estreia da 4ª temporada, antes de partir aparentemente para sempre.

Com informações do site Vader.News

