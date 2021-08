Os signos que irão rever relações com a Lua Azul em Aquário

Em 22 de agosto de 2021, uma Lua Azul em Aquário ganhará os céus. Este fenômeno não significa que o satélite mudará de cor, mas refere-se a uma segunda Lua cheia no mês que trará movimentos importantes para todos os signos.

Confira aqueles que irão rever relações com a Lua Azul em Aquário:

Câncer

Chegou o momento de solucionar problemas e curar feridas que envolvam especialmente suas relações. Esta etapa contribuirá para esclarecimentos e cortes que precisam ser feitos desde muito tempo. A coragem para enfrentar estas questões profundas que envolvem família e outras pessoas importantes, o permitirá se conectar de forma mais honesta e madura com eles.

Leão

Os relacionamentos que são nutridos em sua vida serão analisados de perto; se destacará principalmente a forma como você leva em consideração as necessidades dos outros e como tem lidado com o equilíbrio do próprio ego. É importante encontrar as conexões reais e aquelas que já não fazem mais sentido para iniciar transformações. Esta constatação não é fácil, mas será um grande passo na sua evolução.

Libra

Você pode ter evitado lidar com a vida pessoal e relações por um tempo, mas agora as obrigações ficam de lado. A felicidade e a troca de experiências se tornam mais importantes e é o momento de refletir sobre o tempo que você dedicou a isso em sua vida. Ao chegar a conclusões é bem possível que inspirações sejam despertadas, ajudando a buscar as aventuras que deseja viver ao lado de quem é importante de verdade.

