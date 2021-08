Curiosity Mars Rover da NASA explora impressionante paisagem em ‘mutação’ no Planeta Vermelho

O Curiosity Mars Rover da Agência Espacial Americana (NASA) explora uma impressionante paisagem em ‘mutação’ no Planeta Vermelho.

Como detalhado, por meio de comunicado, imagens de rochas nodosas e colinas arredondadas estão encantando os cientistas enquanto o robô escala o Monte Sharp, uma montanha de 8 quilômetros de altura dentro da bacia de Marte com 154 quilômetros de largura.

Este local é particularmente emocionante: espaçonaves orbitando Marte mostram que Curiosity está agora em algum lugar entre uma região enriquecida com minerais de argila e outra dominada por minerais salgados chamados sulfatos.

Como detalhado pela NASA, as camadas da montanha nesta área podem revelar como o ambiente antigo dentro da cratera Gale secou com o tempo.

Mudanças semelhantes são vistas em todo o planeta, e estudar esta região de perto tem sido uma meta importante de longo prazo para a missão.

A curiosidade pousou há nove anos, em 5 de agosto de 2012, para estudar se diferentes ambientes marcianos poderiam ter suportado vida microbiana no passado antigo do planeta, quando lagos e águas subterrâneas existiam dentro da cratera Gale.

O rover pulveriza amostras de rocha com uma broca em seu braço robótico e, em seguida, espalha o pó no chassi do rover, onde um par de instrumentos determina quais produtos químicos e minerais estão presentes.

A Curiosity recentemente perfurou sua 32ª amostra de rocha de um alvo apelidado de “Pontours”, que ajudará a detalhar a transição da região dos minerais de argila para aquela dominada pelos sulfatos.

Como detalhado pela NASA, como é inverno na localização do Curiosity, os céus no novo panorama estão relativamente livres de poeira, proporcionando uma visão clara até o fundo da cratera Gale.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Paisagem em ‘mutação’ no Planeta Vermelho

É uma oportunidade para a equipe da missão refletir sobre os 26 quilômetros que a Curiosity conduziu durante a missão.

Há mais para descobrir na estrada à frente no Planeta Vermelho. O Curiosity já iniciou um caminho sinuoso entre a “Montanha Rafael Navarro”, recentemente apelidada em homenagem a um cientista missionário falecido, e um monte imponente que é mais alto do que um prédio de quatro andares.

Ainda de acordo com as informações, no próximo ano, o rover passará por esses dois recursos em um desfiladeiro estreito antes de revisitar o “Frontão Greenheugh”.

O local é uma encosta com uma tampa de arenito que o rover alcançou brevemente no ano passado.

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Texto com informações da NASA

