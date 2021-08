Comemoração do 4º Aniversário do Free Fire terá recompensas especiais

A dupla de DJs Dimitri Vegas e Like Mike se uniu a Alok e KSHMR para coproduzir a música-tema do 4º aniversário do Free Fire, ‘Reunion’.

Como revelado pela Garena, a música, intitulada ‘Reunion’, já está disponível e o clipe completo poderá ser assistido no canal oficial do jogo no YouTube.

No vídeo, os fãs poderão ver o grupo de DJs recebendo seus convites (entregues pelo pet Falcão!) e se vestindo com as roupas dos seus respectivos personagens para se juntar à festa no Free Fire. Confira:

4º Aniversário do Free Fire terá recompensas especiais

As celebrações do 4º aniversário do Free Fire buscam reunir jogadores do mundo todo com os personagens do universo do jogo, para uma celebração como nenhuma outra.

A Ilha de Treinamento terá um palco de festa musical com o tema do aniversário, montado para que todos possam desfrutar das projeções e dos minijogos que estarão disponíveis até 5 de setembro, como Corrida de Pets, Tiros Rítmicos, Dança dos Obstáculos e x1 do Passinho.

A partir de hoje (20), ao logar, os jogadores serão recebidos por uma interface especial de aniversário e poderão receber recompensas de login e presentes, além de obterem acesso a missões diárias comemorativas que estarão disponíveis até o dia 5 de setembro.

Será possível também desbloquear a imagem do aniversário do Free Fire na interface para obter o Conjunto Mestre dos Amplificadores.

Ainda de acordo com as informações, um novo modo – Arena Contra Squad – estará disponível entre os dias 28 e 30 de agosto, onde equipes de quatro jogadores poderão competir contra outras equipes no modo CS.

Os jogadores que fizerem login no dia 28 de agosto receberão, gratuitamente, o novo personagem, Thiva.

Reprodução

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: