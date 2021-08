4 penteados maravilhosos para cabelos cacheados utilizando bandana; veja tutorial

Está buscando alternativas práticas de penteados para dar um up no dia a dia e que contem com a ajuda de acessórios? O que acha de investir em dicas que tenham a bandana para dar um plus em seus fios?

Sobre o questionamento anterior, se você se interessou, te convidamos a assistir um tutorial da youtuber Rafaela Maria, no qual você terá a oportunidade de aprender em poucos minutos formas inovadoras de utilizar a bandana em seu cabelo.

#FicaADica

Quer reproduzir os penteados enquanto confere o tutorial? Então, não se esqueça de contar com alguns itens que vão te ajudar no processo e na finalização. Portanto, caso tenha, separe:

Bandana;

Grampo;

Escovinha para o baby hair;

Gel ou creme de pentear;

Pente.

Preparada para mais algumas dicas de penteados? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de conferir mais algumas sugestões de penteados?