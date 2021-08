Influenciadora está sendo comparada à Carrie Bradshaw, de ‘Sex and the City’. Entenda por que

Carla Rockmore, que mora atualmente em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, está sendo comparada à atriz Sarah Jessica Parker e sua personagem em ‘Sex and the City’. Carrie Bradshaw. O motivo? Seus looks criativos que fazem referência ao estilo autêntico da personagem de Parker na série.

Carla, de 54 anos, é criadora de conteúdo e designer de jóias em tempo integral. Em abril deste ano, ela abriu uma conta no TikTok, ampliando sua presença digital, que já mantinha no Instagram e YouTube, e conquistou ainda mais seguidores. Atualmente, ela tem mais de 556 mil seguidores no TikTok e 35 mil no Instagram.

“Meu estilo é definitivamente eclético e abrangente: a única coisa que permanece consistente é minha necessidade de desafiar minha roupa, unir peças que você não pensaria e mostrar que elas funcionam, muito bem juntas”, diz Rockmore sobre seu guarda-roupa. “Isso é o que torna um look tão interessante”, finaliza ela em um dos vídeos postados em sua rede social.

Além disso, o cabelo cacheado loiro é outro ponto no qual os seguidores se apoiam para dizer que ela se parece com Sarah Jessica Parker. Ela fica lisonjeada com as comparações constantes e disse à Vogue estadunidense: “O personagem de Carrie na série não se parece em nada comigo. Mas o que sempre ressoou profundamente em mim foi como Patricia Field estilizou o personagem”, disse Carla fazendo referência à figurinista da série.

“Eu não faço o script. Eu não posso; Eu tentei. Eu simplesmente começo a filmar e acho que vou limpar tudo no processo de edição. Essa é outra descoberta incrível para mim. Nunca percebi como a edição é incrivelmente criativa”, disse ela à Vogue.

“Gosto de estar informada e saber o que está acontecendo. Eu assisto aos programas e leio as publicações comerciais porque esse foi o meu trabalho por anos, mas também porque a novidade e o fato de estar rodeado de qualquer forma por outros criativos com ideias semelhantes me deixa tonta. Eu identifico o que está falando comigo e procuro o mercado vintage primeiro, porque foi aí que tudo começou. Se está chegando às pistas, então definitivamente há uma versão anterior e mais interessante dele por aí. Para apimentar as tendências que sei que passarão rapidamente, olho para as lojas de rua”, disse ela sobre seu processo criativo na montagem de looks.