Imagem captada pela NASA registra falta de matéria escura em galáxia ‘fantasmagórica’ no espaço

Uma impressionante imagem captada pela Agência Espacial Americana (NASA) mostra a falta de matéria escura de uma galáxia fantasmagórica no espaço.

Como revelado, por meio de comunicado, galáxias e matéria escura caminham juntas como manteiga de amendoim e geleia.

No entanto, uma galáxia recentemente descoberta chamada NGC 1052-DF2 é quase totalmente desprovida de matéria escura.

Os pesquisadores ficaram surpresos ao ver sua imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble da NASA. A matéria escura é uma substância invisível que os astrônomos acreditam ter um papel importante na formação das galáxias e que compreende 85% da massa do universo.

Como detalhado pela NASA, esta descoberta não apenas desafia as idéias de como as galáxias se formam, mas também fornece evidências de que a matéria escura é real.

Mostra que a matéria escura nem sempre está associada à matéria regular nas galáxias e que tem sua própria existência separada.

Além de não ter matéria escura, a galáxia NGC 1052-DF2 é uma anomalia porque você pode ver através dela.

Como detalhado pela NASA, isso é chamado de galáxia ultradifusa porque tem uma densidade extremamente baixa.

Ainda de acordo com as informações, como resultado dessas descobertas, uma equipe de pesquisadores está procurando galáxias com deficiência de matéria escura para entender melhor a natureza da matéria escura e a formação das galáxias. Confira:

NASA, ESA, and P. van Dokkum (Yale University)

Iluminando o céu noturno para a ciência

Outra divulgação da NASA, nesta imagem, um foguete de sondagem suborbital Black Brant XII foi lançado em 16 de maio de 2021, nas instalações de voo Wallops.

Como detalhado pela NASA, o foguete de quatro estágios carregava o experimento de transporte de energia e momento em escala KiNETic, ou KiNet-X.

Foi projetado para estudar um problema fundamental nos plasmas espaciais, a saber, como a energia e o momento são transportados entre diferentes regiões do espaço que estão magneticamente conectadas.

Ainda de acordo com as informações, esses projetos desenvolvidos por alunos são uma mistura de tecnologia e experimentos científicos.

Incluindo o desenvolvimento de uma câmera de 360 ​​graus para uso em foguetes de sondagem; conceitos de remoção de detritos espaciais; um sistema de implantação de matriz solar para CubeSats; e coleta de partículas no espaço para pesquisas sobre as origens da vida. Confira imagem impressionante:

NASA Wallops/Terry Zaperach

