4 penteados rapidinhos se você tem o cabelo cacheado médio ou longo com franja

Mais um dia se encerrando e para terminá-lo da melhor forma, o que acha de aprender algumas dicas de penteados novos? Se a sua resposta para esta pergunta é sim, queremos te convidar a conferir um tutorial disponível no YouTube.

Com 4 dicas de penteados, para quem se interessou, trata-se de um vídeo do canal Meu Mundo Cacheado no qual você aprenderá em exatos 3 minutos alternativas práticas para dar um up em seus fios sem precisar fazer algo mirabolante ou que demande corte ou pintura.

Já separou os acessórios dos seus penteados?

É importante ressaltar que caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo é necessário que você conte com alguns itens que auxiliam na execução e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo;

Presilha (opcional);

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

