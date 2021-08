Vestidos de noiva de Meghan Markle e Kate Middleton são os mais populares no Reino Unido

Meghan Markle e Kate Middleton estão liderando um ranking sobre buscas relacionadas aos seus vestidos de noiva no Google.

De acordo com um levantamento da revista britânica Tatler, uma pesquisa foi conduzida por especialistas do Find Me A Gift e analisou o volume de pesquisas relacionadas aos vestidos de noiva de celebridades.

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, teve uma média de 21.900 pesquisas mensais no Reino Unido desde o seu casamento em 2018 com o príncipe Harry. A segunda colocada neste ranking é a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que gerou 21.500 pesquisas médias mensais no Reino Unido desde que disse “Sim” ao Príncipe William em 2011.

Se você não lembra, o vestido de Meghan Markle foi assinado pela Givenchy e o de Kate Middleton por Alexander McQueen. Os dois têm estilos totalmente diferentes: enquanto o de Meghan foi moderno e minimalista, o de Kate foi romântico e clássico.

O vestido de seda de Meghan tinha um decote canoa e a cintura esculpida. Por fora da Capela de St. George, em Windsor, foi possível ver a cauda do vestido amortecida por uma saia de organza de seda tripla. As mangas do tamanho três quartos adicionaram uma imagem refinada à modelagem.

Leia mais sobre moda e estilo:

Já o de Kate Middleton se caracterizou por seu delicado véu, feito de tule de seda, que tinha flores bordadas à mão de cada um dos 53 condados da Comunidade em fios e organza. O vestido da duquesa de Cambridge tinha um decote em V e era coberto por renda de mangas compridas, com uma cauda de 3 metros.