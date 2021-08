Descubra se você é um ‘workaholic’ e saiba como lidar com isso

Desde o início da pandemia tivemos que nos adaptar a uma realidade diferente. O excesso de trabalho, a insegurança financeira e a dificuldade em lidar com o estresse causado pelas indefinições das fronteiras entre o ambiente profissional e de vida pessoal aumentaram para quase todas as pessoas.

Conforme notícia publicada no Metro UK, por mais que trabalhar de casa seja um benefício flexível que agrada a muitos trabalhadores, alguns acabaram se vendo em uma realidade onde o ambiente de trabalho se mistura com o da vida pessoal e se desligar das obrigações fica praticamente impossível.

Nos deparamos ausência dos períodos de deslocamento entre casa e empresa que marcavam fisicamente a diferença entre vida pessoal e profissional. Os telefones permanecem ligados, computadores abertos e notificações via e-mail e mensagem aparecem a qualquer hora do dia.

Juntando este cenário com um ambiente instável causado pela pandemia, a cultura do excesso de trabalho foi reforçada, principalmente para os jovens que estão iniciando agora sua jornada no mercado.

Para Alvia Rose, psicoterapeuta e porta-voz do Conselho de Psicoterapia do Reino Unido, não conseguir um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal está prejudicando as pessoas tanto física quanto mentalmente. “Não somos máquinas, temos que ter um equilíbrio. Se não o fizermos pode ser muito perigoso”.

Ela ainda explica que trabalhar excessivamente por longos períodos pode levar a colapsos físicos ou emocionais. “Você vê pessoas tendo ataques cardíacos devido ao estresse relacionado ao trabalho, um aumento nos problemas de saúde mental e, especialmente, uma ansiedade extremamente alta”, reforça Alvia.

Pesquisa aponta que estresse no trabalho afeta a vida pessoal

Conduzida pela Sodexo Engage, a pesquisa apontou que 44% dos entrevistados relataram que o estresse no trabalho estava afetando a vida pessoal. 27,7% afirmaram estar tomando medicamentos para ajudar a lidar com o estresse causado pelo trabalho.

Alvia diz que o primeiro passo é reconhecer os sintomas, como ansiedade intensificada, cansaço, uso de álcool, drogas ou cigarros como mecanismos de enfrentamento, comer de forma exagerada e outros comportamentos excessivos.

Segundo ela, um dos motivos que mais leva as pessoas ao excesso de trabalho é justamente o medo de perder o emprego. Para Dennis Relojo-Howell, pesquisador em psicologia clínica na Universidade de Edimburgo, “Ser workaholic (termo utilizado para designar viciados em trabalho) pode ser comparado a outras formas de vício. Os viciados em trabalho priorizam suas cargas de trabalho em detrimento de seus outros compromissos, como amigos e família”.

Ele ainda ressalta que existe uma grande diferença entre indivíduos produtivos e indivíduos viciados em trabalho. “Uma das principais diferenças é que os workaholics lutam para se desvencilhar das questões relacionadas ao trabalho”.

Para Alvia, é essencial estabelecer limites para evitar o excesso de trabalho. “Você tem que colocar seu trabalho em um determinado período de tempo. Não importa a hora que você começa ou termina, contanto que você cumpra apenas as horas que deve cumprir e faça uma pausa completa para o almoço”.

É importante entender que o estabelecimento de limites pode levar a uma relação benéfica e a um melhor aproveitamento das rotinas pessoais e de trabalho no ambiente de casa.