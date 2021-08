Vídeo mostra como homem beija uma das cobras mais venenosas do planeta

Brian Barczyk, um influencer que viaja pelo mundo em busca animais exóticos, compartilhou mais uma das suas experiências arriscadas em um vídeo no Instagram que fez sucesso rapidamente.

Nas imagens, ele revela-se dando um beijo em uma cobra-rei, a maior cobra venenosa do planeta que pode chegar medir entre 5,5 metros de comprimento.

“Beijando um rei Conra na Indonésia alguns anos atrás. Foi uma viagem incrível e mal posso esperar para voltar lá em breve”, escreveu na legenda.

Confira o vídeo que fez sucesso:

A cobra-rei é uma das favoritas para os encantadores e manipuladores de serpentes, mas são muito perigosas. Elas evitam ao máximo encontro com os humanos e usam sua posição de ataque – na qual até um terço do seu corpo do chão – e uma espécie de rosnado para afastá-los.

Quando atacam, podem matar até 20 pessoas com apenas a dose de veneno liberada em uma mordida. Os centros respiratórios do cérebro são afetados e isso causará paradas respiratórias e insuficiência cardíaca.

Confira mais:

Não é incomum que os shows com esses animais terminem em ataques, porque por mais que os animais podem ser condicionados a submissão com dor, eles continuam sendo imprevisíveis.