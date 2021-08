Skincare: Razões para você inserir a Vitamina C em sua rotina diária

Esse ingrediente foi inserido pela primeira vez em cosméticos em 1933 e, de lá para cá, vem sendo aplicado em diferentes texturas de cremes.

A Vitamina C é uma substância conhecida por seu potencial antioxidante e por seus efeitos preventivos e de reversão dos sinais do envelhecimento. Além disso, a substância ajuda na síntese do colágeno e potencializa a proteção dos foto-protetores.

“A vitamina C atua como um poderoso antioxidante que ajudará a reduzir o fotoenvelhecimento, clareia as manchas e deixa o tom de pele regular. Assim, o resultado é uma pele radiante”, disse a Dra. Aparna Santhanam, dermatologista e especialista em pele da ITC Charmis à The Indian Express.

ATENÇÃO: Consulte sempre seu dermatologista antes de estabelecer uma nova rotina de cuidados com a pele.

Pele mais firme

Os benefícios da vitamina C não se limitam ao seu status antioxidante. Quando a vitamina C é usada de forma tópica, por conta de sua acidez a pele responde acelerando a produção de colágeno e elastina. Ambos são fibras proteicas naturais que ajudam a manter a elasticidade e a firmeza da pele. Portanto, ao ajudar a promover a produção de colágeno, a vitamina C tópica pode ajudar a prevenir o envelhecimento prematuro da pele.

Menos melanina

Outra coisa legal sobre a Vitamina C é que ela contém uma propriedade que inibe a produção de melanina da pele, que é o que causa a descoloração da pele como manchas escuras e hiperpigmentação. Com o uso tópico contínuo, a vitamina C pode ajudar a prevenir a formação de manchas escuras.

Leia mais sobre cuidados com a pele:

Uso diário

O melhor tipo de produto para a pele com vitamina C é no formato sérum, porque os séruns são mais eficazes do que os cremes tradicionais. Além disso, adicionar vitamina E à mistura é como um duplo golpe que pode salvar sua pele, já que a eficácia da vitamina C aumenta quando combinada com outros antioxidantes, como a vitamina E. Juntos, eles podem duplicar a proteção contra os danos dos radicais livres. É por isso que você freqüentemente encontrará os dois antioxidantes formulados juntos em séruns, como o lendário e vencedor do prêmio Best of Beauty C E Ferulic da SkinCeuticals e o soro La Roche-Posay 10% Pure Vitamin C.

Quem deve evitar a vitamina C?

Pessoas com pele sensível podem ter alergias ou vermelhidão por causa da vitamina C. Se você tem pele sensível, o ideal é começar com uma concentração mais baixa e também experimentar primeiro uma área de teste para se certificar de que não existe alergia.

Para saber mais sobre o ingrediente poderoso, confira nosso resumo dos melhores séruns de vitamina C.