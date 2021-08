O game HUMANKIND, novo jogo de estratégia histórico baseado em turnos da Amplitude Studios e da SEGA Europe, já está disponível no Brasil.

Para comemorar, foi preparado um trailer de lançamento em live-action especial. Confira vídeo:

E há muitas maneiras de jogar HUMANKIND. É possível escolher entre a Edição Standard ou Deluxe em humankind.game, no Steam, na Epic Games Store, no Google Stadia ou no Xbox Game Pass para PC.

Jogo de estratégia HUMANKIND já está disponível

Como revelado, por meio de comunicado, foi liberada uma novidade para agradecer aos jogadores pelo apoio e feedback durante o desenvolvimento do jogo.

Foi preparada uma oferta de bônus para Early Adopters durante uma semana após o lançamento, até 24 de agosto.

O que significa que ainda há uma chance de comprar a Digital Deluxe Edition com todo o conteúdo do pre-order, incluindo os avatares Boudicca, Lucy e Edgar Allan Poe, fora o conjunto de símbolos e decorações celtas para o perfil do jogador. Veja:

Com informações da SEGA

