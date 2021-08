A evolução do estilo de Meghan Markle em treze looks

Os recém-completos 40 anos de Meghan Markle fazem relembrarmos dos vários papéis que a ativista, atriz, ex-membro da realeza e duquesa de Sussex viveu ao longo de sua vida. De atriz em ascensão, a vida de Meghan tomou um rumo inesperado quando ela se uniu ao príncipe Harry em 2018. Ela estava decolando como atriz e precisou abdicar de seu papel na série ‘Suits’ para entrar para a Família Real britânica.

Nascida na Califórnia, nos Estados Unidos, em 4 de agosto de 1981, Meghan é hoje mãe de dois filhos, Archie e Lili, e voltou a morar em seu estado natal. A entrada para a Família Real parecia um conto de fadas que nos fez lembrar o casamento de Grace Kelly com Rainier III, príncipe de Mônaco.

O fato é que não foi um conto de fadas, pelo menos não aos olhos da imprensa britânica, com a qual a Duquesa briga até hoje judicialmente sobre calúnias e fake news divulgadas por jornais ingleses desde que o príncipe Harry anunciou seu compromisso público com ela.

Meghan mudou muito ao longo de 40 anos e seu estilo pessoal também. De atriz pouco conhecida com looks básicos e óbvios, passando pela atriz que investiu na sua imagem pessoal, até chegar na duquesa de Sussex.

Revisamos os looks mais icônicos de Meghan para mostrar sua evolução fashion.

2005

Meghan usando uma camiseta casual em um evento pré-Emmy.

2006

No programa ‘Deal or No deal’, que marcou Meghan como garota da maleta.

2008

A então atriz em formação folheou o salão de presentes Pre-Emmy todo preto.

2012

Depois de se juntar ao elenco da série americana Suits , o estilo do tapete vermelho de Meghan é reinventado.

2016

Dando um salto ousado com o vermelho, Meghan sai de sua zona de conforto com este vestido Dolce & Gabbana de gola alta.

Leia mais sobre moda e estilo:

2017

Meghan compareceu aos Jogos Toronto Invictus com um vestido roxo Aritzia em apoio ao seu então namorado, o Príncipe Harry, quando a notícia de seu relacionamento se tornou pública.

2017

No anúncio oficial real de seu noivado, Meghan se parece em todas as partes com a Duquesa em um casaco com cinto creme da Line The Label.

Para um serviço religioso de Natal, Meghan usa outro casaco clássico com cinto e um chapéu intrincado de Phillip Treacy.

2018

Meghan Markle surpreendeu o mundo em um vestido clássico desenhado por Claire Waight Keller, feito sob a casa de Givenchy.

A recém-casada Duquesa de Sussex ousou em um vestido slinky, de frente única, assinado por Stella McCartney.

Meghan se juntou à Rainha em sua primeira aparição solo em um vestido da Givenchy.

2018

​​A Duquesa atingiu o auge do estilo de gravidez com seu primeiro filho, Archie, em um vestido de capa durante uma Viagem Real a Fiji.

2020

Esta foto viral apresentou Meghan em um vestido de Victoria Beckham e foi uma das últimas aparições dos Sussex como membros da Família Real britânica.

​​