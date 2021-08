Os signos mais afetados pela entrada de Vênus em Libra

Vênus, o planeta do amor, entra em Libra, seu signo favorito! Esta fase, que vai de 16 de agosto até 10 de setembro, promete impulsionar a vida amorosa e as relações de todos os signos do zodíaco, mas alguns dele podem viver momentos mais dramáticos.

Confira quais são:

Áries

A carência pode bater com mais força e você desejará viver uma parceria. É importante tomar atitudes bem pensadas e não entrar em ciladas apenas para não se sentir sozinho. Aproveite este momento repensando o egoísmo e tratando as pessoas com mais amor. O autocuidado não deixará de ser importante, mas é preciso reconhecer a importância de cultivar e fazer a sua parte da melhor forma para que as conexões sejam justas.

Câncer

É hora de superar mágoas e fazer o melhor para cultivar a harmonia em seu lar, família e ambientes com as pessoas que importam. Isso pode ser difícil quando sua sensibilidade esta em alta, mas é sempre possível transformar as relações em algo ainda mais positivo com pequenos gestos. Dê asas a sua criatividade e entregue a sua energia ao que trás momentos de felicidade.

Capricórnio

Este pode ser um momento de muito progresso para quem saber o que quer e o que merece, mas de algumas confusões para quem cultiva dúvidas. Comece a valorizar seus esforços e reflita sobre os objetivos para tomar atitudes. Pessoas podem ajudá-lo a chegar onde você deseja e a chance de um aumento ou reconhecimento chegar aumentará consideravelmente – principalmente se você tomar coragem para ir atrás disso.