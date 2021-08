Os signos beneficiados com a entrada de Vênus em Libra

Entre 16 de agosto e 10 de setembro de 2021, Vênus entrará em Libra, seu signo favorito. Esta fase pode trazer muitos aspectos positivos no amor, relacionamentos ou sentimentos.

Confira os signos que mais serão beneficiados:

Gêmeos

Você se abrirá totalmente ao romance e a autoestima tende a aumentar bastante. Novos rumos interessantes podem trazer muito prazer e tornar este momento especial. É possível que a criatividade também o ajude a se destacar e mostrar ainda mais sua personalidade. Climas esquentam e a disposição também será maior para viver novas aventuras.

Confira mais:

Libra

Seu poder de atração e charme irão aumentar consideravelmente e você será capaz de se conectar com o amor de forma mais intensa ou íntima. A comunicação será mais reveladora e a confiança fará toda a diferença para dar novos passos no amor. É preciso evoluir e tentar coisas novas, seja na vida amorosa e também em outras áreas da sua vida.

Aquário

Momento de reflexões e expansão de ideias na vida amorosa ou em tudo o que gira ao redor da sua felicidade. Novas ideias, vivências e compreensões nascem, permitindo que você se conecte com as outras pessoas ou projetos de forma especial. É hora de explorar e experimentar. Divirta-se com o que você é e pode se tornar.