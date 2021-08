Homem se emociona com bilhete de mãe que tinha quadro de demência

Depois que de sua mãe ter sido diagnosticada com um quadro de demência, um homem assumiu o papel de cuidador permanecendo ao lado dela 24 horas por dia. Depois que sua mãe faleceu ele encontrou em sua casa um bilhete que o deixou emocionado.

Conforme noticiado pelo The Mirror, o homem buscou o Reddit para desabafar e compartilhar o bilhete que o fez cair em lágrimas. “Perdi minha mãe recentemente, depois de ser seu cuidador por mais de 20 anos”, escreveu.

“Tenho revisto a casa dela e ela me deixou anotações nas gavetas e na papelada, o que me fez esquecer os últimos 5 anos de lutas e de sua demência. Ela era uma mulher doce e amorosa e sabia que eu precisava disso”, afirma.

O envelope no qual estava o testamento e o último pedido de sua mãe foi o responsável pelo momento emocional do homem. Na embalagem é possível ler a frase “Eu confio em você + eu te amo”.

Um bilhete emocionante

Muito emocionado ele ainda explicou aos demais usuários da rede social: “Ela era incrível. Casou-se aos 16 anos e teve 5 filhos antes dos 24. Criou-os sozinha, dirigiu seu próprio negócio e era uma pessoa muito adorável. Cuidava de todos ao redor. Os últimos anos foram extremamente difíceis, mas estou grato pelo tempo, mesmo em seus últimos dias”.

Visivelmente emocionado em suas palavras, o homem ainda reforçou o quanto nunca desistiu de cuidar da mãe e afirmou o valor das notas deixadas por ela. “Essas notas significam muito para mim e me lembram da minha infância e todas as risadas, do quão divertida ela era”.

A demonstração de carinho também emocionou outros usuários do Reddit. Muitos se solidarizaram com a situação do homem, afirmando terem passado por situações parecidas.

“Meu pai morou com minha família por 5 anos e nós o perdemos há dois, aos 95 anos de idade. Sua demência piorou com o passar do tempo, mas eu adorei tê-lo por perto e fazer coisas com ele todos os dias”, relatou um usuário.