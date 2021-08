Como criar looks SOFISTICADOS com tons pastéis

Chique ou romântico? Um look em tons pastéis pode ser bem mais do que isso!

Tons pastéis são os tons mais suaves do seu closet e, embora muitos pensem que eles estão ligados à primavera, podem ser usados em todas as estações do ano. São clássicos e atemporais e, usados com as peças certas, transmitem sofisticação e criatividade. Veja essas quatro dicas que preparamos para você.

Look monocromático

Além de alongar a silhueta, um look monocromático vai sempre deixar sua aparência naturalmente mais elegante. Escolha o tom que você mais gosta e aposte!

Mix de tons pastéis

Como compõem a paleta das cores mais clarinhas, os tons pastéis normalmente não “brigam” entre si e o visual criado pela mescla deles deixa seu visual mais criativo.

Leia mais sobre moda e estilo:

Com neutros

Os tons neutros ajudam a deixar os tons pastéis em evidência e contribuem para um visual elegante, parecido com a mesma imagem transmitida pelo look monocromático.

Com acessórios modernos

Longe da imagem de romanticismo, um look com tons pastéis podem entregar uma mensagem de modernidade e sofisticação. Aposte nos acessórios certos, com design moderno. Você não vai errar!