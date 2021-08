Como a entrada de Vênus em Libra afetará a vida dos outros signos do zodíaco

Vênus entra em Libra em 16 de agosto e permanece em seu signo favorito até 10 de setembro.

Descubra como o que esta fase significa para cada signo do zodíaco:

Touro

Muitos esforços nasceram e você precisa apostar no autocuidado e na atenção com os sentimentos das outras pessoas também. É hora de relaxar e aproveitar momentos a dois para que as conexões sejam mais verdadeiras.

Leão

Hora para superar mágoas e iniciar um período de evolução. A comunicação ajudará a prosperar e entrar em conexões mais sinceras. Aproveite esta fase repleta de poder de sedução e expresse o que sente ou deseja.

Virgem

Hora de ter autocuidado e sensatez para colocar suas necessidades em primeiro lugar. Não tema se defender e permitir que o que já não faz bem saia da sua vida. É hora de tomar caminhos mais concretos com coragem e confiança.

Confira as previsões para os signos que faltam:

Escorpião

Seus sentimentos intensos chegam e é preciso internalizar para também acessar sua intuição. As decisões tendem a ser importantes e é hora de ouvir algumas mensagens importantes. Os romances que começam agora podem durar e é preciso ser seletivo para não entrar em roubadas.

Sagitário

O passado pode voltar a rondar sua vida e é importante ter clarezas. A vida social irá aumentar e as oportunidades no amor também. É hora de se conectar com a felicidade, cumplicidade e dar tempo para viver as relações de forma dedicada.

Confira mais:

Peixes

Os relacionamentos podem se transformar de forma importante e a intimidade tende a aumentar de forma poderosa. Aproveite esta fase para fortalecer laços e acessar sua intuição ao tomar decisões, principalmente as que envolvem amor e dinheiro.