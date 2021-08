3 penteados estilosos e práticos para cabelos cacheados; com variações de acessórios

Mais uma semana começou e para iniciá-la com o pé direito, o que você acha de conferir um tutorial com dicas práticas de penteados? Caso tenha o cabelo cacheado em tamanho médio ou longo, as recomendações desta segunda-feira (16) vão te ajudar muito.

E aos que estão curiosos, as sugestões de hoje são divulgadas em um vídeo disponível no canal da youtuber Ana Lídia Lopes, que ensina 3 formas de inovar com seus fios de maneira fácil, trazendo algumas variações, sem a necessidade de pintar ou até mesmo cortar. Quer saber como?

Antes, separe seus acessórios para os penteados!

Se você for reproduzir os penteados enquanto confere o tutorial, é importante que conte com alguns itens que te auxiliarão no processo e finalização dos penteados. Portanto, se tiver, garanta:

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Grampos;

Gelatina;

Escovinha para o baby hair;

Tiara.

E então, preparada para mais dicas de cabelo? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

