Precisando de mais energia? Este é o suco natural com poucos ingredientes que você deve consumir

Mais uma semana prestes a começar e para dar conta de todas as tarefas que uma rotina intensa exige, nada melhor do que ter à disposição alternativas práticas para ter mais energia, não é mesmo? E que tal aprender uma receita rápida de suco natural para te ajudar com este tema?

Sobre o questionamento anterior, se você se interessou, te convidamos a conferir uma recomendação divulgada pelo portal Tudo Gostoso.

Lembre-se disso!

Embora a receita te ajude a ter mais energia, é importante também que passe por avaliação médica para que receba os cuidados necessários, ok?

Suco para ter mais energia

Ingredientes:

2 folhas de couve;

1 laranja descascada e sem sementes;

1 fatia pequena de gengibre;

2 fatias de abacaxi congelado;

1 colher de sopa rasa de stevia (tipo de adoçante);

1 água de coco verde.

Modo de preparo do seu suco:

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador;

Caso queira, adicione gelo;

Por fim, consuma imediatamente, preferencialmente sem coar.

