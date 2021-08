Os signos que podem desconfiar de traições sem motivo

Nem sempre os pensamentos condizem com a realidade e alguns signos podem desconfiar de traições sem motivo.

Confira quais são:

Áries

O ariano é amante da liberdade, mas tende a assumir posturas possessivas em relacionamentos quando não está muito seguro de si ou é imaturo. A necessidade de ser o melhor e a prioridade na vida do outro pode pregar peças e o fazem desconfiar de traições sem fundamento. Como é conflitivo, certamente o problema causará discussões.

Touro

O taurino é intenso no amor e tende a depositar muita energia em seus relacionamentos. Por ser muito atencioso, ele certamente cobrará o mesmo e pode se sentir defraudado se isso não acontece. Como também pode ser possessivo, facilmente acaba com crises de ciúmes e tornando a convivência instável. Infelizmente, este signo teimoso dificilmente é convencido do contrário.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Por mais que seja realmente intuitivo, este signo tende a criar situações fantasiosas em sua mente quando a insegurança bate. Ao deixar que seu pensamento crie histórias, ele acaba alimentando paranoias que podem ser muito prejudiciais. Este signo é empático para ouvir o outro, mas não sem antes fazer um drama.

Escorpião

O escorpiano costuma ser ciumento e tende a manter os olhos abertos quando não se sente priorizado. Assim como o canceriano, ele também é bom de intuição, mas quase sempre alimenta histórias porque se entrega a desconfiança mesmo que ame profundamente. Ele é intenso e entrará em conflitos que podem ser tóxicos se a possessividade sair do controle.