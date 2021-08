Imagem da NASA registra impressionante nuvem gigante de gás e poeira onde as estrelas nascem

Conhecida como NGC 6523 ou Nebulosa da Lagoa, a impressionante Messier 8 é uma nuvem gigante de gás e poeira onde as estrelas nascem.

Como detalhado pela Agência Espacial Americana (NASA), por meio de comunicado, ela fica a cerca de 4.000 anos-luz da Terra,

Messier 8 oferece aos astrônomos uma excelente oportunidade para estudar as propriedades de estrelas muito jovens.

Muitas estrelas infantis emitem grandes quantidades de luz de alta energia, incluindo raios-X, que são vistos nos dados do Chandra (rosa).

Os dados de raios-X foram combinados com uma imagem óptica de Messier 8 do Monte Lemmon Sky Center no Arizona. Confira impressionante nuvem gigante:

X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Uma espiada na nebulosa de Órion

Como detalhado pela NASA, esta imagem dramática de janeiro de 2006 oferece uma espiada dentro de uma caverna de poeira turbulenta e gás, onde milhares de estrelas estão se formando.

A imagem, obtida pela Advanced Camera for Surveys (ACS) a bordo do Telescópio Espacial Hubble, representa a visão mais nítida já feita desta região até agora, chamada de Nebulosa de Orion.

Mais de 3.000 estrelas de vários tamanhos aparecem nesta imagem. Alguns deles nunca foram vistos na luz visível. Essas estrelas residem em uma dramática paisagem de poeira e gás de planaltos, montanhas e vales que lembram o Grand Canyon.

A Nebulosa de Órion é um livro ilustrado da formação de estrelas, desde as estrelas jovens e massivas que estão moldando a nebulosa até os pilares de gás denso que podem ser os lares de estrelas em formação.

Como detalhado pela NASA, a brilhante região central é o lar das quatro estrelas mais pesadas da nebulosa. As estrelas são chamadas de trapézio porque estão dispostas em um padrão trapézio.

A luz ultravioleta liberada por essas estrelas está esculpindo uma cavidade na nebulosa e interrompendo o crescimento de centenas de estrelas menores.

Localizadas perto das estrelas do Trapézio, estão estrelas ainda jovens o suficiente para ter discos de material ao seu redor. Esses discos são chamados de discos protoplanetários ou “proplyds” e são muito pequenos para serem vistos claramente nesta imagem. Os discos são os blocos de construção dos sistemas solares.

O brilho no canto superior esquerdo é de M43, uma pequena região sendo moldada por uma enorme luz ultravioleta de uma estrela jovem.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos chamam a região de Nebulosa de Órion em miniatura porque apenas uma estrela está esculpindo a paisagem. A nebulosa de Orion tem quatro dessas estrelas.

Ao lado da M43 estão pilares densos e escuros de poeira e gás que apontam para o Trapézio. Esses pilares resistem à erosão da intensa luz ultravioleta do Trapézio.

A região brilhante à direita revela arcos e bolhas formadas quando ventos estelares – correntes de partículas carregadas ejetadas das estrelas do Trapézio – colidem com o material.

As tênues estrelas vermelhas perto do fundo são as miríades de anãs marrons que Hubble avistou pela primeira vez na nebulosa em luz visível.

Às vezes chamadas de “estrelas que falharam”, as anãs marrons são objetos frios que são pequenos demais para serem estrelas comuns porque não podem sustentar a fusão nuclear em seus núcleos como o nosso Sol.

Como detalhado pela NASA, a coluna vermelho escuro, abaixo, à esquerda, mostra uma borda iluminada da parede da cavidade.

A Nebulosa de Orion está a 1.500 anos-luz de distância, a região de formação de estrelas mais próxima da Terra. Os astrônomos usaram 520 imagens do Hubble, tiradas em cinco cores, para fazer esta foto. Eles também adicionaram fotos baseadas no solo para preencher a nebulosa.

Ainda de acordo com as informações, o mosaico ACS cobre aproximadamente o tamanho angular aparente da Lua cheia. Confira o registro impressionante:

NASA,ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

Texto com informações da NASA

