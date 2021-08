4 penteados rapidinhos para fazer hoje mesmo se você tem o cabelo cacheado curto; com tutorial

Está com tempo livre e buscando formas práticas de inovar com cabelo? Se a sua resposta para esta pergunta é sim, queremos te convidar a conferir dicas rapidinhas de penteados e que você poderá fazer utilizando poucos acessórios.

Aos que estão curiosos, as sugestões de hoje são divulgadas em um tutorial que está disponível no canal da youtuber Bia Rocha, no qual em menos de 10 minutos, você aprenderá 4 dicas de penteados fáceis de fazer se você tem o cabelo cacheado curto.

Você pode se interessar por:

Lembre-se dos acessórios dos seus penteados!

Caso queira reproduzir as dicas enquanto confere o tutorial, como alertado em outras oportunidades, é necessário que você conte com alguns itens que te auxiliarão na execução e na finalização dos penteados. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Presilha;

Grampo;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Pente.

E então, preparado para mais algumas dicas de penteados? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: