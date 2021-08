Os signos que demoram em abrir o coração

É muito fácil falar e expressar assuntos que não são profundos e alguns signos se apoiam neles porque não abrem seu coração com facilidade.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito sociável e aberto em diversos sentidos, mas nem sempre isso acontece com seus sentimentos. Ele costuma demonstrar seus pensamentos, mas só chegará a níveis mais profundos com quem demonstra estar ao seu lado para qualquer coisa. Este signo fará isso apenas com a certeza do tempo e convivência.

Virgem

O virginiano não se abre facilmente até que a outra pessoa prove que realmente pode ser confiável. Este signo sabe que isso pode dificultar algumas conexões, mas prefere ter cama na hora de criar os vínculos. Ele também pode ser mais formal e acha que todo tipo de relações devem evoluir por etapas, de forma bem tradicional.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano tende a ter uma mentalidade desconfiada e, por mais que abra o mundo das suas emoções, pode manter também muita coisa oculta até realmente confiar. Nem sempre ele se deixa levar pelas palavras e estará muito atento ao comportamento ou ações do outro. Este signo não gosta de sentir que entregou suas vulnerabilidades para as outras pessoas e é capaz de fazer isso apenas quando a lealdade não pode ser mais questionada.

Capricórnio

O capricorniano é perfeccionista e atencioso em sua vida, de forma que guarda seu coração para as pessoas indicadas. Ele pode ter muita coisa passando por sua mente e sentimentos, mas prefere compartilhar apenas com alguém que já provou sua devoção. Este signo teme que alguém possa usar aquilo que ele carrega dentro de si contra eles mesmos.

Aquário

Por mais que tenha muito o que dizer e expressar, o aquariano não irá abrir seu coração sem antes se comprometer de forma leal com a outra pessoa. Ele se aventura em muitas coisas, mas não com os sentimentos profundos e prefere permanecer calado até ter suas certezas. Este signo teme se envolver e se entregar para as pessoas erradas.