Imagem impressionante capta momento em que meteoro cruza o céu em alta velocidade durante fenômeno ‘Perseida’

Uma imagem impressionante captou o momento em que um meteoro cruza o céu em alta velocidade durante o fenômeno ‘Perseida’. O arquivo foi divulgado nesta semana pela Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado, por meio de comunicado, nesta exposição de 30 segundos, um meteoro cruza o céu durante a chuva de meteoros anual.

Ainda de acordo com as informações, o registro espetacular foi feito nesta quarta-feira (11), visto de Spruce Knob, West Virginia. Confira imagem espetacular:

NASA/Bill Ingalls

NASA alerta sobre gigantesca chuva de meteoros que ocorrerá no mês de agosto

Como detalhado pela instituição, as Perseidas são fragmentos do cometa Swift-Tuttle, que orbita entre o Sol e além da órbita de Plutão uma vez a cada 133 anos.

Todos os anos, a Terra passa perto do caminho do cometa, e os destroços deixados por Swift-Tuttle aparecem como meteoros em nosso céu.

A chuva de meteoros Perseida é frequentemente considerada uma das melhores chuvas de meteoros do ano devido às suas altas taxas e temperaturas agradáveis ​​no final do verão.

Como detalhado pela NASA, as Perseidas são ricas em meteoros brilhantes e bolas de fogo.

Todos os meteoros associados a uma chuva em particular têm órbitas semelhantes e todos parecem vir do mesmo lugar no céu, chamado de radiante.

As chuvas levam o nome da localização do radiante. O radiante Perseida está na constelação de Perseu.

Da mesma forma, a chuva de meteoros geminídeos, observada todo mês de dezembro, recebe o nome de um radiante da constelação de Gêmeos.

Milhares de corpos celestes por hora – meteoro cruza o céu em alta velocidade

Como detalhado pela NASA, as Perseidas nunca atingem os níveis de tempestade (milhares de meteoros por hora).

Na melhor das hipóteses, eles explodem de uma taxa normal entre 80-100 meteoros por hora para algumas centenas por hora.

O melhor desempenho de Perseidas de que temos conhecimento ocorreu em 1993, quando a taxa de pico de Perseidas atingiu 300 meteoros por hora.

No ano passado, também houve uma explosão de pouco mais de 200 meteoros por hora.

Registro impressionante – meteoro

Ainda de acordo com as informações, a maioria dos meteoros vistos neste composto são Perseidas.

Observe como todos eles parecem estar vindo na mesma direção. As Perseidas parecem irradiar de um ponto na constelação de Perseu. Confira:

NASA/MEO

Qual foi o maior show de todos os tempos?

Como informado, muitos pesquisadores de meteoros dariam esse prêmio às Leônidas de 1833, que tinham taxas de dezenas de milhares, talvez até 100.000, meteoros por hora.

Neste ano histórico, na noite de 12 de novembro, olhando para fora, era possível ver algo como 20 a 30 meteoros por segundo.

Texto com informações da NASA

