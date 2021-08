Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de agosto

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de agosto de 2021:

Áries

Você terá notícias muito boas neste final de semana, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Seu signo sempre busca a excelência em tudo o que faz e terá a recompensa. Não pare de lutar.

Tenha cuidado com as pessoas com quem você anda, pois nem todo mundo quer que você tenha sucesso. Aprenda a ser mais seletivo e busque companhias mais compatíveis com os seus pensamentos e intenções.

Seu ponto fraco é o estômago; cuide melhor da alimentação. Você recebe um presente que não esperava e que trará muita alegria. Você terá sorte com os números 08 e 21. Sua cor é o azul.

O vermelho o ajudará a conseguir o que deseja e um desejo em breve será cumprido. O ariano sempre procura ajudar os outros e colhe bons frutos.

Touro

Você terá dificuldade em trabalhar até tarde e algumas reuniões de última hora podem acontecer neste fim de semana. Planeje melhor seu tempo. Cuide dos problemas de saúde, principalmente do intestino que será seu ponto fraco.

Evite controlar tudo ao seu redor para evitar frustrações, É melhor manter a calma e analisar tudo antes de tomar decisões. Cortar o cabelo pode ajudar a renovar suas energias. Fique longe de fofocas e tente não comentar nada sobre sua vida pessoal, menos ainda sobre assuntos amorosos.

Uma surpresa econômica acontece. Seus números são 04 e 15, combine-a com a sua data de nascimento para ter mais sorte. Um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Libra virá.

Gêmeos

Procure não se aborrecer e tenha a paciência necessária para cumprir todas as pendências neste final de semana. Serão dias muito felizes com o seu parceiro e o compromisso se consolida.

Você busca estabilidade emocional e conseguirá. Cuide dos problemas nas costas e pescoço, evitando lesões principalmente ao fazer exercícios.

Serão dias cheio de bênçãos para o seu signo e o branco ajudará a ter ainda mais proteção. Seus números da sorte são 02 e 17.

O geminiano que tem um caráter forte deve evitar ter problemas com os outros. Seja mais cuidadoso com suas palavras e ações.

Câncer

Serão dias de mudanças positivas ao seu redor, principalmente no local de trabalho. Lembre-se que a sorte aumenta e aproveite principalmente esta sexta-feira. O vermelho ajuda a atrair o melhor.

Você recebe dinheiro. Dias de muito trabalho na sua casa e a colocar coisas importantes em ordem. Você recebe o convite para fazer uma viagem e isso o ajudará a renovar suas energias. Não seja mais tão rancoroso em sua vida amorosa e lembre-se de que é melhor perdoar.

Se você acha que não pode mais continuar com seu parceiro, reserve um tempo para se valorizar e se decidir. Seus números da sorte são 07 e 21. Continue com o exercício e cuidando da saúde.

Leão

Você terá muitas surpresas agradáveis ​ principalmente no que se refere ao amor. Fique atento às pessoas que conhece, pois alguém muito especial pode surgir na sua vida. Sua melhor compatibilidade é com Capricórnio e Áries.

As cores vivas e a canela ajudam a atrair a sorte. Previna os problemas de pele e infecções estomacais. Se você for convidado para fazer uma viagem, tente adiar, pois são dias de ficar em casa e passar mais tempo com a família.

Seja mais cauteloso com seus amigos e lembre-se que às vezes alguns invejam muito a sua luz e isso atrai energias negativas para sua vida. Seus números da sorte são 09 e 51. Você recebe um presente que não esperava e trará muita alegria.

Virgem

Boas oportunidades de crescimento, principalmente no trabalho, chegam. Apenas tente ser mais discreto para que sua sorte não seja invejada e prejudicada.

Perfumes ajudam a multiplicar a sorte. Fique longe de problemas ou fofoca, pois existem más intenções no local de trabalho. Um parente o procura para fazer convite.

Não fique mais com ciúmes e lembre-se que o amor precisa ter confiança. Você conserta algo em sua casa e decide trocar alguns móveis. No domingo você passa bons dias com a sua família.

Você resolve um problema de dívida do passado. Seus números da sorte são 29 e 05. Os solteiros iniciam um caso de amor.

Libra

Você terá boas notícias neste final de semana e passa por lindas etapas em sua vida. A paixão pode movimentar sua vida e acontece na hora certa.

Nesta sexta-feira você passa um bom momento. Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 10 e 21. Continue cuidando da saúde e evite fazer cirurgias estéticas.

Uma surpresa muito importante o deixará muito feliz. Você analisa a compra de algo importante. Uma viagem pode surgir. Uma gravidez pode ser descoberta.

Escorpião

Você vai passa bons momentos em família. Seu signo gosta de estar com as pessoas que ama. Um amigo pede dinheiro emprestado e você deve pensar melhor no assunto para não se arrepender. Mantenha-se em dia a saúde e procure se alimentar de forma saudável.

Sexta-feira de tarefas pendentes; planeje melhor o seu tempo. Cuidado com as perdas na rua. Você pensa em começar um que te dê estabilidade financeira e esse é o momento de dar continuação aos planos com muita atenção.

Um amor do signo de Peixes ou Virgem irá procurar por você. É importante sair para conviver com a natureza, pois isso aumenta a energia positiva. Seus números da sorte são 04 e 33, e sua cor é o azul.

Sagitário

Você enfrentará muitas pressões em seu trabalho e as energias serão agitadas. Tente não falar sobre os outros e não carregue os problemas de outras pessoas. Você se lembra com melancolia de um amor do passado e precisa resolver isso; fale com a pessoa para ter paz em seu coração.

Cuidado com problemas pulmonares e evite o cigarro. Inicie uma rotina de exercícios. A prata e o amarelo ajudam a atrair melhores energias e sorte.

Você terá a oportunidade de crescer mais espiritualmente. Cuide de quem você ama, pois a notícia de uma doença pode chegar. Quem procura um parceiro encontrará pessoas muito compatíveis do signo de Leão ou Áries. Seus números da sorte são 01 e 28.

Capricórnio

Momento de sorte no campo profissional. Uma nova oportunidade surgirá e não pode ser ignorada; não hesite e busque sempre o seu bem-estar em todos os sentidos.

No amor, tente não ficar mal com seu ex, evitando a mágoa e rancor. Você se machuca e é melhor ficar em paz.

Você quer tudo com pressa e comete muitos erros no seu trabalho. Procure fazer tudo com dedicação. Cuide dos problemas hormonais. Dedique uma oração a quem já não está mais com você.

A de sorte chega com os números 21 e 30. Não fique indeciso e relaxe para renovar as suas energias. Uma viagem pode ser muito positiva.

Aquário

Você desfrutará de um final de semana de muita diversão e estará na companhia de pessoas queridas. Este é um de seus melhores momentos. Você começa um negócio e se sai bem.

Nesta sexta-feira você termina um ciclo com um amor do passado e começa algo novo. Os signos de Áries ou Libra serão mais compatíveis. Você planeja uma viagem.

Uma posição melhor pode ser oferecida no trabalho. Cuide dos problemas estomacais e pulmonares. Você terá uma revelação nesta sexta-feira.

A água e a cor verde ajudam a aumentar asa energias positivas. Você recebe dinheiro extra. Seus números da sorte são 15 e 77.

Peixes

No final de semana você terá sorte no trabalho ou uma oportunidade surge. Seu signo sempre tem ajuda do universo e agora será isso ficará mais evidente. Reflita sobre o que você precisa e atraia isso.

Ultimamente você se lembra de um amor do passado, mas não deve deixar que isso o impeça de seguir em frente em sua vida. Feche aquele círculo de amor e conheça pessoas mais compatíveis com você.

Uma viagem pode surgir. Você conserta o carro. Não se esqueça de fazer pagamentos em dia. Serão três dias de muita sorte no jogo com os números 08 e 23. Um novo negócio ajuda sua vida financeira.