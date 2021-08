6 penteados práticos para cabelos cacheados longos se você está em day after

Mais uma semana terminando, porém, antes de descansar, o que acha de aprender algumas sugestões práticas de penteados para usar nos próximos dias?

Se a sua resposta para a pergunta anterior é sim, queremos te convidar a um conferir um tutorial curtinho disponível no canal da youtuber Jessica Melo, no qual você terá a oportunidade de aprender 6 dicas de penteados estilosos e fáceis de fazer se você tem o cabelo cacheado longo e está em day after.

E o mais importante: para aplicar estas sugestões, você precisará de poucos acessórios.

E já que falamos de acessórios…

Se você quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo é importante que conte com alguns que te ajudarão na execução e finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Grampo;

Elástico de cabelo;

Creme;

Elástico de silicone (grosso);

Escovinha para o baby hair.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

