Os signos que odeiam assumir o ciúme

Nem todos os signos do zodíaco são capazes de assumir que o ciúme mexeu com eles profundamente e odeiam ter que lidar com esse sentimento complicado.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano não costuma ser possessivo e pode ficar bem abalado quando as pessoas agem desta maneira. No entanto, por mais que não tenha crises de ciúme e demonstre isso de cara, ele pode descontar exatamente na mesma moeda suas inseguranças. É possível que ele não chegue a assumir ou dizer com todas as letras, mas as indiretas serão bem “diretas”.

Virgem

O virginiano é do tipo que guarda cada situação que o deixa com ciúme e vai acumulando. Ele pode se tornar passivo agressivo e odeia admitir de cara que está com a segurança abalada. Por mais que tente controlar essa emoção, ele irá culpar todos os envolvidos e juntar provas para mostrar que reivindica algo que estava escancarado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano não costuma lidar com o ciúme constantemente, pois gosta de viver relacionamentos com liberdade. No entanto, esta emoção que nem sempre fica visível, alcança este signo quando ele sente que seu lugar é ameaçado por alguém com grande potencial e poder de conexão com as pessoas que ele se importa. Ele pode lidar com isso de forma arrogante e acaba culpando o outro antes de assumir o que realmente sente.

Sagitário

Assim como o aquariano, este signo tende a gostar de viver suas relações com fluidez e independência. A diferença é que o ciúme será uma grande pedra no sapato se ele sentir qualquer tipo de insegurança. O sagitariano tende a ser competitivo e não gosta de perder o destaque, o que o faz lidar de forma impulsiva com a desconfiança. O ciúme não é assumido de cara, mas levará a conflitos disfarçados que tiram qualquer um do sério.