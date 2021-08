Óculos que foram sucesso nos anos 1970 estão de volta

Listamos três modelos para você se inspirar na vibe retrô

Eles voltaram e estão com tudo! Os modelos de óculos com armação marcada, vibe retrô e lentes coloridas estão de volta. As lentes de cores quentes e claras (como amarelos e rosas) oferecem uma vibe retrô e você se sentirá em Woodstock. Lembra do icônico modelo usado por Janis Joplin? Seus óculos viraram sua marca registrada e é um modelo que pode ser usado pela maioria dos rostos.

Temos notado um retorno de várias tendências dos anos 1970, com um toque moderno e detalhes distintos para homens e mulheres. Os designs incluem geométrico, fino e superdimensionado, uma versão do clássico olho de gato vintage com uma atualização moderna e um estilo aviador com um matiz reflexivo ou colorido.

“As tendências de óculos de hoje estão se concentrando em indivíduos jovens e dinâmicos com apetite por uma ampla gama de produtos, de estilos de passarela a estilos do dia-a-dia. Eu sinto que há uma mistura equilibrada de novas tendências e clássicos. Também há uma demanda e popularidade por tons coloridos e formas fáceis de usar, apresentando novas interpretações interessantes de silhuetas retrô icônicas, como olhos de gato, hexagonais, redondos e quadrados grandes ”, disse Gunjan Saigal, chefe de negócios da marca, Vogue Eyewear ao The New Indian Express.

Modelo gatinho

Um clássico de todos os tempos. Quem tem esse tipo de armação nunca está fora de moda, porque é um estilo que carrega uma certa nostalgia de uma forma ousada, enfatizando sua personalidade e destacando o formato do seu rosto.

Aviador espelhado

Outro modelo clássico eterno. Eles continuam sendo a opção mais segura quando você procura combinar um visual tradicional com um toque moderno e esportivo. Cores vibrantes e lentes espelhadas voltaram com tudo.

Armação branca

​​Óculos de sol bastante elegantes, as armações brancos de plástico são uma das principais tendências desta temporada para homens e mulheres. A armação branca também funciona para lentes de grau.